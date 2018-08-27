Австралийские дизайнеры выпустили кружевное мужское белье

Бренд Hommemystere выпустил новую коллекцию нижнего белья для мужчин. Эта линия сильно отличается от традиционного ассортимента мужской одежды. Сильному полу предложили примерить кружево и бюстгальтеры.

Фото: Hommemystere.com

Коллекция включает множество моделей трусов, бюстгальтеров, поясов с подвязками для мужчин. Все модели представлены в размерах от S до XL.

На официальном сайте бренда стоимость варьируется от 26 до 43 долларов.

Покупатели даже могут оставить отзывы о коллекции. Так один из пользователей написал, что его девушка была в восторге, когда он приобрел комплект, а другой отметил, что белье выполнено из качественных материалов.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 24.08.18

Модель Playboy нашли задушенной в собственной спальне. / Волочкову экстренно госпитализировали в Греции. / Актера Кевина Спейси обвинили в очередном изнасиловании. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»