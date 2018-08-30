«Била по рукам и лицу»: Эвелина Бледанс набросилась на участницу шоу Малахова

Актриса Эвелина Бледанс устроила драку во время съемок очередного выпуска ток-шок «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Артистка накинулась на директора театра «Наш» Елену Лебедеву. Об этом сообщила сама Лебедева на своей странице в соцсетях.

«Сегодня Бледанс меня избила на «Прямом эфире». Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», – поведала она. Лебедева утверждает, что актриса пыталась ударить ее по лицу.

«Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины совершенно не в порядке с психикой, – написала Лебедева. – Она накинулась на меня прямо во время съемок «Прямого эфира» и несколько раз ударила по рукам, но целилась в лицо. Директор театра добавила, что после атаки у нее распух и сильно разболелся палец на руке.

Ранее СМИ сообщали, что Бледанс прошла процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО) в эфире шоу Малахова и станет матерью в третий раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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