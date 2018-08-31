На обложке модного журнала появилась 150-килограммовая модель в купальнике

Британский глянцевый журнал Cosmopolitan разместил на своей обложке модель Тесс Холлидей. Девушка известна как самая полная манекенщица мира.

«Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь», – отметила Холлидей на своей странице в Instagram.

Модель надеется, что ее фигура, которая не вписывается в рамки модного мира, поможет другим девушкам принять свое тело и полюбить себя в любом весе.

Большинство подписчиков одобрили выбор редакции журнала.

Тесс Холлидей – одна из самых известных plus-size моделей. При росте 160 см ее вес достигает 155 кг.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 30.08.18

Степаненко и Петросян не поделили коллекцию книг по оккультизму. / «Била по рукам и лицу»: Эвелина Бледанс набросилась на участницу шоу Малахова. / «Косынка на голове, а грудь наружу»: Волочкова ходит в церковь в откровенных нарядах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»