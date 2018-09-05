На Филиппинах невеста вышла замуж за труп жениха

На Филиппинах 19-летняя девушка Зарин была убита горем, когда ее возлюбленный погиб в ДТП. Перед похоронами она решила обвенчаться с трупом. Местные законы такой брак не запрещают.

Свадьба прошла в городе Кауаян, сообщает азиатское агентство Coconuts. Девушка пришла в подвенечном платье и сама надела обручальное кольцо себе на палец. Кольцо жениха она положила ему на руку, так как пальцы покойника окоченели.

Возлюбленный Зарин погиб в автокатастрофе незадолго до этого. Он с друзьями вступил в перепалку с местным бизнесменом, тот, разозлившись, сбил парня, когда он ехал на мотоцикле. В аварии пострадали еще восемь человек.

Филиппинское законодательство не запрещает браки с покойниками. Однако в семейном кодексе есть уточнение – союз не считает законным, если один из партнеров не дал добровольного согласия.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 04.09.18

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