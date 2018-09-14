Жительница Австралии лишилась пальцев на ноге после «рыбьего педикюра»

Австралийка сделала популярную спа-процедуру под названием «рыбий педикюр» во время отдыха в Тайланде. В результате женщина лишилась всех пальцев на правой ноге из-за инфекции.

По данным издания Metro, в 2006 году жительнице города Перт уже ампутировали один палец. Однако в 2010 году женщина все же решилась на процедуру, во время которой мелкие рыбки обкусывают омертвевшую кожу на ногах.

Вернувшись домой, женщина почувствовала недомогание и обратилась к врачу. После обследования медики поставили диагноз – остеомиелит. Инфекции распространилась и в 2012 году пациентке ампутировали большой палец, а затем в течение пяти лет удалили остальные.

Тем не менее, австралийка не стесняется своего недостатка и выкладывает фотографию своих ног в соцсети, чтобы предупредить других любителей экзотических процедур.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

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