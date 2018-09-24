Noize MC оглушил микрофонной стойкой зрителя на концерте в Волгограде

Звезда российский хип-хоп-сцены исполнитель Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, нанес серьезную травмы одному из своих поклонников. ЧП случилось на концерте в Волгограде.

Как передает РЕН ТВ, в ходе исполнения одного из хитов музыкант предложил зрителям подпеть, после чего бросил стойку с микрофоном в зал. Стойка попала в одного из зрителей и разбила ему голову.

Позже артист извинился за случившееся, но поспешил обвинить пострадавшего поклонника в попытке попиариться на инциденте, так как тот не стал связываться с музыкантом, а рассказал о произошедшем представителям СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура заинтересовалась песней Noize MC и певицы Монеточки «Чайлдфри». В надзорном ведомстве проверят композицию на содержание призывов к самоубийству.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 20.09.18

Отравленные в Солсбери оказались наркодилером и элитной проституткой. / Анджелина Джоли собирается снова выйти замуж. / Ксения Собчак беременна: телеведущая станет мамой во второй раз. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»