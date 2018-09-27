Ученые расшифровали дату апокалипсиса, предсказанную Ньютоном

Исследователи 40 лет изучали записи физика Исаака Ньютона, в которых он предсказал конец света и рождение нового мира, и пришли к выводу, что до апокалипсиса осталось менее полувека.

Исаак Ньютон стоил свои догадки о конце света на основании библейских текстов, сообщает издание Daily Star. На эту тему ученый писал под псевдонимом Иегова Санктус Унус. Он пытался восстановить хронологию событий и предсказать второе пришествие.

Расшифровав записи физика, исследователи пришли к выводу, что Земля «перезагрузится» в 2060 году. Однако остается неясным, каким образом это произойдет. Наступит ли апокалипсис из-за природной катастрофы или его организуют сами люди.

Ньютон называл 2060 год новым началом, имеется в виду, что в мире произойдут некие события, которые в конечном счете приведут к началу новой эры.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 26.09.18

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