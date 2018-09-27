Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли кардинально изменила имидж ради новой роли. В частности, она подстриглась и перекрасилась в блондинку. Ее волосы теперь вьются, пишет The Daily Mail.

Перемена в облике связана со съемками в фильме Come Away. Эта картина станет приквелом приквелом «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна». Джоли сыграет роль Роуз – матери Питера и Алисы. По сценарию, у их брат по печальному стечению обстоятельств погибает. Питер и Алиса пытаются помочь родителям справиться с утратой, что приводит к появлению Нетландии и Страны чудес.

Вашингтон, Иван Гридин

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