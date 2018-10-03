Итальянский бренд выпустил на подиум моделей с тройной грудью

Показ весенней коллекции итальянского бренда GCDS на Неделе моды в Милане стал, пожалуй, самым запоминающимся. На подиум вышли модели с тройной грудью.

Дизайнер Джулиано Кальца не только приделал манекенщицам три искусственных груди, но и надел на них ультракороткий топ, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они видят.

«Я работаю в коллективе молодых людей до 30 лет и хочу рассказать нашим современникам о будущем, заставить их задуматься о пластике, нехватке воды и об окружающей среде, – объяснил Джилиано в интервью журналу Women's Wear Daily. – Этим шоу мы хотим разбудить наше поколение, которое должно понимать, что период развития когда-нибудь закончится».

О необычном показе написали многие западные СМИ. Пользователи в соцсетях предположили, что дизайнер вдохновился кинолентой «Вспомнить все» 1990 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Милан, Служба информации РИА «Новый День»

Милан. Другие новости 01.10.18

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