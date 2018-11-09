Королеву красоты отправили за решетку на 13 лет за похищение человека

Победительница конкурса «Королева Евразии-2016» Сибель Демиральп была приговорена к 13 годам лишения свободы. Девушка помогла похитить человека и шантажировала его.

25-летняя турецкая модель познакомилась со своей жертвой по интернету. Владелец ювелирного магазина с радостью согласился позавтракать с красавицей и угодил в ловушку, пишет Daily Mirror.

Когда бизнесмен пришел на свидание, его ждали пятеро крепких мужчин. Они связали ювелира, раздели его и сделали компрометирующие фотографии. Жертве пришлось заплатить похитителям 250 тысяч лир (около полумиллиона рублей).

При вынесении приговора Демиральп расплакалась, до этого она признала вину и раскаялась в том, что принимала участие в преступлении.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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