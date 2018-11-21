Роберт Де Ниро разводится с женой после 20 лет брака

75-летний Роберт Де Ниро расстался с супругой Грейс Хайтауэр. Пара была вместе более 30 лет.

По данным источника New York Post, голливудский актер уже не живет с женой и собирается расторгнуть брак. Супруги официально объявят о расставании в скором времени.

Де Ниро и Хайтауэр были вместе более десяти лет, затем они поженились и прожили в браке еще 20 лет. У пары есть двое детей – сын Эллиот и дочь Хелен.

Отмечается, что проблемы в отношениях Де Ниро и Хайтауэр возникли не впервые. Так буквально через два года после свадьбы актер уже подавал на развод. Однако затем супруги урегулировали спорные моменты.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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