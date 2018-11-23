В Ирландии женщины митингуют в нижнем белье против изнасилований

Жительницы Дублина вышли на улицу в кружевном нижнем белье в знак протеста против изнасилований.

Демонстрацию организовала 26-летняя Стейси Эллен Мерфи из-за резонансного дела об изнасиловании 17-летней девушки. Адвокат насильника в суде предъявил кружевные трусы жертвы, что, по его мнению, должно было доказать, что девушка была не против сексуальной связи. В результате обвиняемого оправдали.

Вердикт вызвал недовольство среди женщин Европы. В социальных сетях запустили флешмоб, где девушки выкладывали фото своего нижнего белья с хэштэгом #thisisnotconsent («это не согласие»).

Протестующие требуют от суда изменить решение. Ирландский политик Лео Эрик Варадкар заявил, что изучит правила использования вещественных доказательств в суде. «Не важно, женщина вы или мужчина. Если вы стали жертвой сексуального домогательства, вас не должны в этом обвинять», – отметил он.

Дублин, Служба информации РИА «Новый День»

Дублин. Другие новости 23.11.18

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