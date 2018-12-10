В Австралии умер знаменитый кенгуру-качок Роджер

В Австралии скончался кенгуру, известный на весь мир благодаря впечатляющим размерам и мускулатуре.

Роджера спасли зоозащитники, после того как его мать погибла под колесами автомобиля. Кенгуру вырос в приюте для диких животных в Элис Спрингс, передает ВВС.

Роджер стал настоящей знаменитостью, когда в Сеть попали его фотографии. Он был ростом около двух метров и весил 90 кг. По словам работников приюта, Роджер был не просто большим и мускулистым, он был альфа-самцом, у него было 12 жен.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 06.12.18

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