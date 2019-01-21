«Фото из борделя?» В день рождения Анастасия Волочкова получила шквал критики в соцсетях

Известная балерина и завсегдатай светской хроники Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото и видео со своего дня рождения, который она отметила в кругу семьи. Пользователи раскритиковали слишком откровенный наряд танцовщицы и сообщили, что она «из дамы превратилась в эскортницу». При этом некоторые отметили, что отдых пошел звезде на пользу, и она даже похудела.

На своей странице в Instagram Волочкова сообщила, что в свой день рождения проснулась «не свойственно для себя рано» – в 9 часов, и опубликовала фото из ванной. «Пока мои спят, я наслаждаюсь этим прекрасным состоянием счастья, – рассказала она. – Спасибо за память и внимание. Я очень дорожу вами. Верю, что я родилась не зря и от моего присутствия на Земле многим хорошо и светло».

В ответ подписчики сообщили звезде, что ее «волосы требуют мезотерапии и лечения у трихолога», и посоветовали Волочковой нанять стилиста. Правда, большая часть поклонников все же поздравила ее с днем рождения и пожелала звезде счастья. Фотография собрала почти 28 тысяч «лайков».

Волочкова продолжала радовать подписчиков фото и видео весь день. «С кустом белых роз!» – подписала она очередной снимок, пояснив, что розы ей подарил любимый человек.

«То, о чём идёт речь, называется – сожитель... С кустом белых роз. Хорошо, хоть не с бревном или деревом, – злобно отреагировали пользователи. – Кроме цветов и конфеток и снять нечего, ни сумку от Луи Виттон, ни бусики Шанель никто не подарит бедной Насте».

Вечером Волочкова опубликовала фото в платье-мини и рассказала, что день рождения у нее «будет продолжаться целую неделю». Так, в понедельник запланировано официальное празднование, презентация книги и клипа.

Поклонники тут же раскритиковали слишком откровенное, по их мнению, платье и порекомендовали звезде «купить нормальные лодочки и колготки надеть».

«Это у нее боди. Платье сняла, чтобы не замызгать. Завтра же прием высоких гостей и презентация книги с песней», – предположил один из подписчиков. «Зачем такие страшные лошадиные ноги выставлять. Такой вид, как будто кентавр сидит», – отметил другой. «Платишко – пояс для подростков, аж труселя видны. Перевоплощение из дамы в экскортницу», – отметил третий. «Фото из борделя? Весь Настин прикид на это указывает», – раскритиковали наряд танцовщицы пользователи. Правда, поклонники звезды заступились за нее. «Неприлично осуждать. А дома находиться без шубы и валенок – это нормально», – полагают они.

Анастасии Волочковой исполнилось 43 года. Она родилась в Ленинграде, училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, после выпуска стала солисткой Мариинского театра. В 1998 году работала в труппе Большого театра, в 2000 году получила ангажемент в Лондоне в Английском национальном балете. По возвращении в Москву исполняла главные партии в Большом театре, и в это же время стала все чаще появляться в светской хронике. Осенью 2003 года ее официально уволили из труппы, сославшись на то, что балерина не соответствует требованиям физической формы. Волочкова подала в суд, выиграла его, но из труппы все же ушла. Звезда стала развивать собственные проекты, в 2011 году открыла детский творческий центр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Бульварное чтиво. Другие новости 18.01.19

В Германии контрабандист спрятал змею в штанах. / Голая Анастасия Волочкова упала в сугроб. / Депортированных из Таиланда Лесли и Рыбку задержали в Москве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»