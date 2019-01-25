Автор «50 оттенков серого» выпустит новый эротический роман

Эрика Леонард, прославившаяся на весь мир БДСМ-бестселлером «Пятьдесят оттенков серого», анонсировала выход нового эротического романа. Книга получила название «Мистер».

««Мистер» – это катание на американских горках по опасностям и желаниям, которое заставляет читателя затаить дыхание до последней страницы, – говорится на сайте издательства Penguin.

Действие в книге происходит в Англии в 2019 году. Главный герой нового романа – богатый и привлекательный аристократ Максим Тревельян, который встречает загадочную незнакомку Алессию Демачи.

«Мистер» поступит в продажу 16 апреля 2019 года.

Эрика Леонард, известная под псевдонимом Э.Л. Джеймс прославилась в 2011 году, после выхода скандального эротического романа «Пятьдесят оттенков серого». Позже было написано еще две книги, а затем трилогия была экранизирована.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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