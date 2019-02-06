Активистка обвинила в домогательствах лауреата Нобелевской премии мира

Активистка, занимающаяся проблемами ядерного разоружения, обвинила в сексуальных домогательствах экс-президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса.

По словам женщины, политик приставал к ней в 2014 году, когда она пришла к нему, чтобы обсудить свою деятельность, передает The Guardian. Активистка утверждает, что Ариас обнимал и целовал ее, однако ей удалось уйти, пообещав встретиться с ним в другой раз.

Сам политик категорически отвергает обвинения, а также указывает на то, что он всегда боролся за равноправие полов.

Оскар Ариас дважды был президентом Коста-Рики – с 1986 по 1990 год и с 2006 по 2010 год. Он удостоился Нобелевской премии мира в 1987 году за его деятельность по прекращению гражданских войн в Центральной Америке.

Сан-Хосе, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Хосе. Другие новости 01.02.19

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