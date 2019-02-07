Откровенный наряд бразильского сенатора возмутил Сеть

Бразильский сенатор Ана Паула да Силва выбрала яркий костюм с глубоким декольте на церемонию принесения присяги при вступлении в должность, чем немало разозлила пользователей соцсетей. Большинство посчитали наряд политика неуместным.

Да Силва появилась в зале заседаний парламента Бразилии в ярко-красном костюме. При этом топ, надетый под жакет, не оставлял простора для фантазии. Грудь сенатора буквально вываливалась в глубокий вырез.

Первыми на наряд политика обратили внимание пользователи Reddit. Некоторые поддержали Да Силву в ее выборе, но нашлись и те, кто посчитал подобное одеяние вульгарным и излишне сексуальным для такого серьезного дела как политика.

Сама Да Силва заявила, что не собирается пересматривать свой гардероб, так как является убежденной феминисткой и считает, что женщина вправе надевать все, что посчитает нужным.

Бразилиа, Служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 07.02.19

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