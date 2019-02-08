Машина Валерии заглохла на хабаровской трассе в лютый мороз

Певица Валерия едва не замерзла на трассе на Дальнем Востоке. Автомобиль звезды сломался, а ей пришлось добираться на попутке, чтобы успеть на концерт.

О случившемся певица рассказала на своей странице в Instagram. «Мороз сегодня стоял злющий, и, когда выезжали из Хабаровска, подумала, что, если в такую погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет. Как в воду глядела. Через 200 километров пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный», – написала Валерия.

Иосиф Пригожин решил не дожидаться автомобиля, который выехал им на помощь, и стал ловить попутную машину. «Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси – разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причем с правым рулем управления», – поделилась певица.

По ее словам, во время обгона рядом сидящий с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге, потому что сам шофер ничего не видел.

В результате Валерия все же добралась до пункта назначения и благополучно выступила.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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