Ко Дню святого Валентина американский зоопарк предлагает «скормить бывших» сурикатам

Зоопарк Эль-Пасо в США объявил о начале акции, посвященной Дню святого Валентина. Любой желающий может назвать таракана именем своего бывшего возлюбленного или возлюбленной, а в праздник насекомое скормят сурикатам.

О начале акции зоопарк сообщил на своей странице в Facebook. Имя бывшего можно написать в комментариях. Процесс поедания сурикатами тараканов будут транслировать в прямом эфире.

Пользователи с энтузиазмом отнеслись к идее и оставили более 1,5 тысяч имен, заодно они поведали истории неудачных отношений. Многие даже выразили готовность заплатить за возможность назвать таракана именем бывшего супруга или супруги.

Некоторые решили пойти дальше и предлагали не только имена своих бывших любовников, но и политиков, в этой категории лидирует Дональд Трамп.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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