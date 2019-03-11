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Понедельник, 11 марта 2019, 09:23 мск

Новости Бульварное чтиво

В США скончался актер из легендарной «Санта-Барбары» Джед Аллан

Фото: www.kinopoisk.ru

В Калифорнии на 85-м году жизни умер Джед Аллан, сыгравший одну из главных ролей в мыльной опере «Санта-Барбара». Об этом сообщил сын актера Рик Браун.

Джед Аллан запомнился российскому зрителю по роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре». Сериал показывали в России около десяти лет. Именно эта роль стала главной в карьере Аллана, несмотря на то, что на протяжении нескольких сотен серий, он играл человека в коме.

Актер также снимался и в других телепроектах, среди них «Дни нашей жизни», «Беверли-Хиллз, 90210», «Лэсси», «Коломбо», «CSI: Майами» и другие. В США Аллана называли ветераном мыльных опер.

В личной жизни Джед Аллан был примерным семьянином. Он прожил в браке со своей супругой Тоби 50 лет. Она скончалась в 2001, после ее смерти актер больше не женился. Пара воспитала троих сыновей.

Аллан скончался в своем доме в Калифорнии в окружении семьи.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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