В Великобритании снимут порнофильм для детей

Британские матери, шокированные порнографией в интернете, решили снять порнофильм, который будет не стыдно показать даже детям.

Как пишет Daily Mirror, пять матерей решили объединиться в новом телепроекте. Женщины были шокированы тем, что ролики с жесткой порнографией доступны в Сети каждому, в том числе несовершеннолетним.

«Если бы это было первым, что я увидела о сексе, я бы окаменела. Мы должны показать детям, что есть что-то еще кроме этого ужасного дерьма, которое мы видим в интернете», – говорит одна из участниц телепроекта.

В финальном эпизоде телепередачи матери посмотрят порнофильм вместе со своими друзьями и детьми.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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