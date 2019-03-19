В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

Жители города Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали свидетелями необычного явления. Облака на небе разошлись, образовав ровную круглую дыру.

Очевидцы поделились видео загадочного явления в социальных сетях. Пользователи предположили, что это след, оставленный НЛО. Некоторые посчитали, что это портал в другое измерение.

Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление. Подобное происходит, когда температура паров воды в облаках ниже нуля, но они еще не замерзли.

Абу-Даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-Даби. Другие новости 18.03.19

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