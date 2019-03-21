В Амстердаме отменяют экскурсии по легендарному кварталу красных фонарей

Власти Амстердама хотят запретить водить организованные туристические группы по кварталу «красных фонарей». По мнению мэрии, это позволит разгрузить центр города.

Как сообщает портал NOS, еще одной причиной запрета экскурсий чиновники Амстердама называют неуважительное отношение туристов к секс-работникам. Городские власти считают неприемлемым выставлять сотрудников секс-индустрии в качестве туристической достопримечательности.

Предполагается, что запрет вступит в силу с 1 января 2019 года.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

Амстердам. Другие новости 20.03.19

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