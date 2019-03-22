Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт и две операции на мозге

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, что во время съемок перенесла инсульт.

О проблемах со здоровьем актриса сообщила журналу The New Yorker. Это произошло в 2011 году, когда Кларк было всего 24 года. Она внезапно почувствовала резкую головную боль перед тренировкой в спортзале. «Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. Я чувствовала, что происходит какое-то повреждение мозга», – рассказала актриса.

Кларк едва не потеряла сознание, ей на помощь пришла посетительница фитнес-клуба. Звезду увезли на скорой и госпитализировали. Врачи поставили диагноз – субарахноидальное кровоизлияние. Речь идет о тяжелой форме инсульта, от которой около трети пациентов погибают.

24-летняя актриса перенесла две операции на мозге. При этом она продолжала сниматься в сериале. В настоящее время Кларк полностью восстановилась.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 21.03.19

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