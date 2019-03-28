В Бангладеш женщина родила дважды в течение месяца

Жительница Бангладеш родила троих детей с разницей в месяц. У женщины оказалась редкая анатомическая аномалия.

Как сообщает портал Asia One, 20-летняя Арифа Султана родила первого ребенка в конце февраля, однако в конце марта у нее опять отошли воды. Оказалось, что у женщины есть вторая матка, в которой развивались еще два плода.

С помощью кесарева сечения медики извлекли близнецов. Отмечается, что роженица и малыши чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы.

Тем временем, власти намерены провести проверку в роддоме, где не заметили у женщины наличия еще одного органа и готовых появиться на свет младенцев.

Дакка, Служба информации РИА «Новый День»

Дакка. Другие новости 27.03.19

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