18-летняя британка узнала о своей беременности в день родов

Жительница Великобритании Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По утверждению женщины, у нее даже не вырос живот.

18-летняя Леггэйт уже является матерью, после родов первенца она начала принимать противозачаточные таблетки, но, по всей видимости, что-то пошло не так. Женщина начала набирать вес и стала больше гулять, чтобы похудеть, пишет The Mirror.

Внезапно утром она проснулась и заметила, что у нее сильно вздулся живот, в этот момент Леггэйт почувствовала сильный толчок изнутри, а потому у нее начались схватки. Родственники отвезли роженицу в больницу, где через 45 минут она произвела на свет совершенно здоровую девочку.

Врачи говорят, что у женщины действительно могло быть не видно округлившегося живота из-за особенностей развития беременности.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 04.04.19

Скабеева предложила себя в качестве ведущей дебатов между Порошенко и Зеленским на стадионе в Киеве. / Бритни Спирс попала в клинику из-за проблем с психикой. / Журналист из США пришел в ужас от любви россиян к сладостям с кровью животных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»