Свадебные фотографы рассказали о признаках скорого развода молодоженов

Фотографы, специализирующиеся на свадебных фотосессиях, рассказали о том, какие признаки во время церемонии бракосочетания могут говорить о том, что молодожены скоро расстанутся.

Во время обсуждения на портале Reddit один из фотографов предположил, что о скором разводе может говорить неумение переносить трудности во время свадьбы, а также возникающие в ходе церемонии ссоры между молодоженами.

Плохим признаком является молчаливость одного из новобрачных, при этом, как правило, вторая стороны проявляет излишнюю активность и веселье.

Неумение прислушиваться к желаниям второй половинки также неминуемо ведет к разводу, указал один из пользователей. В его практике был такой случай: невеста настояла на фотосессии жениха с маленькой собачкой, а он хотел сделать фото в ковбойском стиле. В результате фотограф даже не успел обработать полученные снимки, как пара сообщила о расставании.

Кроме того, почти все фотографы согласились, что плохим признаком является проведение торжественной церемонии в парке. По их словам, в большинстве случаев свадьбы на «проклятых лужайках» заканчивались разводом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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