Актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста

Британский актер Бенедикт Камбербэтч на своем Lamborghini сбил человека. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на приятеля потерпевшего.

Инцидент произошел на острове Уайт. Автомобиль актера резко выскочил из-за поворота на узкой проселочной дороге. Удар пришелся на руку 63-летнего велосипедиста. Как рассказал изданию друг пострадавшего, его приятель получил серьезную травму.

Сначала мужчина не узнал Камбербэтча, потому что на нем была кепка. Актер дал бутылку воды и футболку, чтобы смыть кровь, а затем предложил отвезти пострадавшего в больницу.

Участники происшествия решили не сообщать о случившемся в полицию и обменялись телефонными номерами. Потерпевший не исключил, что потребует с Камбербэтча возмещения ущерба в виде 20 тысяч фунтов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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