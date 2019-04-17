В Барнауле Панкратова-Черного сняли с рейса за 100 граммов водки

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса в Барнауле. Бортпроводники решили, что артист пьян.

Московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» был задержан «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

В соцсети Instagram появилось видео с борта самолета, где Панкратов-Черный извиняется за то, что рейс может быть задержан. Дело в том, что актер заказал 100 граммов водки, что, по всей видимости, натолкнуло бортпроводников на мысль, что он неадекватен.

«Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая в Москву», – говорит артист.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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