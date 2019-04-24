Служитель церкви поцелуями изгонял из женщин демонов

Пастор церкви в Зимбабве разработал свой метод изгнания злых духов из людей. Он подолгу целует женщин.

Видео одного из таких ритуалов появилось в социальных сетях. Служитель церкви подходит к женщине в розовом платье и несколько секунд целует ее в губы. Затем он отрывается от прихожанки и вздрагивает, а потом вновь целует женщину.

«Пастор в работе. Халелууууйяяя», – написал в публикации с видео очевидец инцидента.

В комментариях многие пользователи назвали священнослужителя мошенником, который пользуется своим влиянием, чтобы целовать понравившихся женщин. Другие захотели узнать, использует ли пастор тот же метод с одержимыми демонами мужчинами.

Хараре, Служба информации РИА «Новый День»

Хараре. Другие новости 22.04.19

Порнозвезда Чиччолина обанкротилась: на торги выставлены даже трусы. / Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана сыграли свадьбу. / В Барнауле Панкратова-Черного сняли с рейса за 100 граммов водки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»