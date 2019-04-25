Джони Депп сыграет свадьбу с 20-летней россиянкой

Голливудский актер Джони Депп планирует сочетаться браком с 20-летней девушкой из Петербурга Полиной Глен. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, 55-летний актер познакомился с россиянкой на вечеринке в Лос-Анджелесе. Глен танцует в стиле гоу-гоу и уже два года живет в Соединенных Штатах. Пара встречается довольно давно, по слухам влюбленные съехались и живут вместе в особняке Деппа.

После свадьбы молодожены планируют посетить Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с родителями невесты.

Депп уже посещал Северную столицу в прошлом году. Тогда он приезжал в составе группы Hollywood Vampires, которая давала концерт в «Ледовом дворце». Актер также гулял по городу, а в интервью сообщил, что Маяковский – один из его любимых поэтов.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 24.04.19

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