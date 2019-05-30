Известного актера вызвали в суд по делу «голливудского потрошителя»

Американский актер Эштон Катчер является одним из главных свидетелей по делу об убийстве восемнадцатилетней давности. Еще не будучи знаменитым, Катчер встречался с девушкой, которая погибла от рук маньяка.

Актер дал показания в суде Лос-Анджелеса по делу Майкла Гарджуло, известного как «голливудский потрошитель», сообщает USA Today. Одной из жертв преступника стала бывшая возлюбленная Катчера.

По словам актера, убийство произошло 21 февраля 2001 года. Тогда Катчер заявил полиции, что увидел через окно квартиры, как по полу разлилось красное вино. Позже выяснилось, что это была кровь.

Фигурантом этого дела является ремонтник кондиционеров Майкл Томас Гарджуло. Кроме того, его обвиняют в убийстве еще двух девушек в 1993 и 2005 годах, а также в покушении на убийство в 2008 году.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.05.19

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