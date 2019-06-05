Рианна стала богаче Мадонны и Бейонсе

Певица Рианна возглавила список самых состоятельных женщин в мире музыки по версии журнала Forbes. Исполнительница заработала 600 млн долларов, обогнав по капиталам Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.

Примечательно, что большую часть доходов Рианне принесла не ее музыка, а сотрудничество с модными дизайнерами и косметическими брендами.

Кроме того, певица является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который был запущен осенью 2017 года. Всего за несколько недель объем продаж достиг 100 млн долларов, благодаря известности Рианны.

R&B и поп-исполнительница стала богаче Мадонны, состояние которой в Forbes оценивают в 570 млн долларов, Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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