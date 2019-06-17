В Таиланде поймали итальянцев, притворявшихся Джорджем Клуни

Тайская полиция арестовала двух граждан Италии, которые выдавали себя за голливудского актера Джорджа Клуни, чтобы продавать подделки.

Франческо Галделли и Ваню Гоффи продавали одежду своего бренда от имени Клуни, за что актер подал на них в суд, передает ВВС. В 2013 году Интерпол объявил аферистов в международный розыск. Тогда итальянцы сбежали в Таиланд.

Мошенники обосновались в Паттайе, скрываясь от преследования, и продавали через интернет поддельные часы Rolex.

Задержать Галделли и Гоффи удалось в ходе совместно операции тайской и итальянской полиции. Кроме мошенничества, итальянцев обвиняют в нарушении миграционного законодательства.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 15.06.19

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