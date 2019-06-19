Звезду Голливуда обвинили в насилии над женщинами

Голливудского сценариста Макса Лэндиса обвинили в сексуальной насилии несколько женщин. Коллеги по цеху поспешили разорвать с ним контакты.

Как сообщает портал The Variety, с обвинениями в адрес Лэндиса выступили восемь женщин. Две из них назвали свои имена, пять пожелали остаться неизвестными, еще одна заявила, что даже обращалась в полицию, однако разбирательство тогда было прекращено.

Три жертвы утверждают, что сценарист душил их, принуждая к сексуальному контакту. Две женщины говорят о домогательствах на съемочных площадках, еще одна заявила об изнасиловании.

Сам Лэндис и его представители никак не комментируют выдвинутые обвинения. Скандал уже сказался на карьере сценариста. Так его отстранили от работы над фильмом Хлои Грейс Морец «Тень в облаке», а также компания MGM отказалась от его сценария, написанного в 2016 году.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 19.06.19

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