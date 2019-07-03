Российский олигарх арендовал форт Боярд

Бизнесмен из России арендовал форт Боярд, который находится у атлантического побережья Франции. Миллиардер отпразднует там свой юбилей.

Как сообщает газета Le Parisien, заказчик не только заплатил за аренду крепости, но и нанял технический персонал. Россиянин устроит соревнования для своих друзей в честь своего 50-летия. Имя бизнесмена не раскрывается.

Ранее этот же человек уже арендовал форт Боярд. Тогда в крепости проходил корпоратив.

Форт Боярд был построен в XIX веке. В 1990-е крепость приобрела известность благодаря развлекательным шоу. Участники проходили испытания, пытаясь добраться до сокровищ.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 29.06.19

Арт-директор крымского форума обвинил друзей Серебренникова в «подставе» с гей-постановкой. / В Крыму на сцене государственного молодёжного форума показали гей-оргию. / Жерар Депардье погасил долги по налогам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»