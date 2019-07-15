В новом фильме про Джеймса Бонда агентом 007 станет женщина

Агента 007 в новом фильме «Джеймс Бонд 25» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Поклонники бондианы были разочарованы такими нововведениями.

По данным инсайдеров, Лашану Линч пригласили на съемки под влиянием одного из соавторов картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими и правозащитными взглядами, сообщает Daily Mail.

Впрочем, Линч достанется лишь звание агента 007. Сам герой Джеймса Бонда останется неизменен. Его должен сыграть Дэниэл Крейг, который является главным лицом серии фильмов про суперагентов британской разведки с 2006 года.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 09.07.19

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