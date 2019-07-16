Ученые разгадали тайну создания Стоунхенджа

Строители Стоунхенджа в Великобритании использовали свиное сало для перевозки огромных каменных глыб. К такому выводу пришли ученые Ньюкаслского университета.

Исследователи изучили черепки глиняной посуды, найденные при раскопках поселения неподалеку от Стоунхенджа, сообщает портал Phys.org. По мнению ученых, там жили люди, которые участвовали в строительстве. На черепках нашли следы животного жира.

При этом емкости не были похожи на сосуды для приготовления пищи, а напоминали скорее ведра. Археологи полагают, что они использовались для хранения сала.

Предположительно, для перевозки огромных камней люди смазывали жиром сани и бревна, по которым они катились. Таким образом, для транспортировки одной плиты размером более 8 метров и весом более двух тонн задействовали не менее 20 человек.

Впрочем, для того, чтобы воссоздать полную картину того, как был построен Стоунхендж, необходимо собрать дополнительную информацию, утверждают ученые.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 16.07.19

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