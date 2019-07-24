Стример умер в прямом эфире за ужином из насекомых и ящериц

В Китае видеоблогер скончался в прямом эфире во время поедания живых ящериц и ядовитых многоножек. При этом он запивал экзотическую пищу крепким алкоголем.

Как сообщает портал MailOnline, 35-летний стример запускал прямую трансляцию каждую ночь. На него были подписаны 15 тысяч человек, которые смотрели, как блогер употребляет в пищу малосъедобных животных, насекомых и запивает это все спиртными напитками.

Полицейские обнаружили тело мужчины в его квартире. При этом прямой эфир все еще продолжался. Правоохранители проводят расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства смерти.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 18.07.19

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