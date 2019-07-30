Известную певицу уличили в воровстве песни

Популярная американская певица Кэти Пери была признана виновной в нарушении авторских прав.

Рэпер Маркус Грей подал иск против исполнительницы в 2014 году. Он утверждал, что Перри скопировала часть его песни Joyful Noise и использовала эту музыкальную составляющую в своей композиции Dark Horse. Грей написал песню совместно с другим артистом в жанре хип-хоп Lecrae в 2008 году.

Кроме того, Кети Перри виновными признаны продюсеры и соавторы песни, а также звукозаписывающая компания Capitol Records. Суд в скором времени должен определить наказание для певицы и ее коллег, сообщает издание Billboard.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 26.07.19

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