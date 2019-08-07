Британский строитель как две капли воды похож на Брэда Пита

Житель Великобритании Натан Мидс очень сильно похож на американского актера Брэда Питта. Мужчину постоянно путают с кинозвездой на улицах.

Впервые Мидса перепутали с актером десять лет назад, сообщает Mirror. Сам Натан согласен, что отдаленное сходство есть, однако он не считает, что очень похож на Питта. Британец работает строителем и не собирается пробоваться на актерском поприще.

Мидса постоянно останавливают на улицах с просьбами сделать селфи или дать автограф. Мужчина никому не отказывает. В соцсетях строитель также отвечает на письма поклонниц. Именно так он и познакомился со своей девушкой.

Возлюбленная двойника Брэда Питта поначалу очень переживала, что встречается с копией звезды. По ее словам, она тревожилась о том, что вовсе не похожа на Анджелину Джоли.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.08.19

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