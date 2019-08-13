Знаменитого оперного певца обвинили в сексуальных домогательствах

Испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Сам артист утверждает, что все его отношения происходили по обоюдному согласию.

По данным агентства Associated Press, восемь певиц и одна танцовщица сообщили о неподобающем поведении Доминго в 80-х годах. Они заявляют, что певец принуждал их вступить в сексуальные отношения в обмен на обещания получить определенные роли, а в случае отказа пытался мешать их карьере.

Около 30 человек из профессионального окружения Доминго утверждают, что были свидетелями неподобающего поведения оперного артиста. Среди них певцы, танцоры, музыканты и другие сотрудники театра. Впрочем, вещественных доказательств противоправных действий Доминго представлено не было. Все показания даны в устном виде.

Сам артист отрицает обвинения в свой адрес. «Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены», – заявил он.

Доминго отметил, что у него было умысла причинить кому-то вред или смутить кого-либо своими поступками. «Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня – и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше», – добавил певец.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 09.08.19

Бывшая жена Потанина хочет отсудить у него 450 млрд рублей. / Британский строитель как две капли воды похож на Брэда Пита. / Волочкова подправляет шпагат фотошопом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»