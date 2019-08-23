В Британии откопали капсулу с невероятно точными пророчествами

Шесть жительниц Великобритании откопали капсулу времени и поразились тому, насколько точными оказались предсказания, записанные 22 года назад. Об этом сообщает издание Mirror.

Подруги закопали капсулу времени, когда им было по 15 лет. Туда они положили отрывки из дневников, постеры кумиров, а также шуточные предсказания собственных судеб.

Пророчества показались уже взрослым женщинам пугающе точными. В частности, одна из них стала учительницей, как и было предсказано, другая посвятила свою жизнь работе с животными, а третья стала грумером.

Кроме того, женщины отметили невероятное сходство дизайна платья, в котором одна из них собирается выйти замуж, с тем рисунком, который они нашли в капсуле времени.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 22.08.19

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