Киркоров учинил матерный скандал на «Новой волне». «Это нормальный рабочий момент», – оправдала певца его секретарь

Певец Филипп Киркоров оскандалился нецензурной бранью на музыкальном конкурсе «Новая волна», который сейчас проходит в Сочи.

Во время репетиции своего выступления артист обрушился с матом на организаторов мероприятия. Скандальное видео появилось с соцсетях. На записи слышно, как озлобленный певец несколько раз нецензурно обругал персонал, готовивший его концертное выступление. Киркоров заявил на повышенных тонах, что шоу не начнется, пока он «не отрепетирует час с камерами». «Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет», – отрезал певец, используя матерные ругательства. Киркоров добавил, что его совершенно не волнует, во сколько должен начаться концерт.

«Мат, мат и еще раз мат, – написал автор ролика, ставший очевидцем скандала. – Думаю, многие таким его не видели».

Между тем пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская в комментарии «Пятому каналу» оправдала поведение певца, списав нецензурные выражения из уст артиста на «рабочие моменты» «Премьера песни, ответственный день очень, все очень филигранно подходили к этому номеру», – сказала она, добавив, что конфликта с организаторами фестиваля не было.

Большинство поклонников тоже оправдали певца, сочтя, что Киркоров вышел из себя по справедливой причине: «Обычный рабочий процесс. У меня директор так же кричит», «Ничего удивительного. Довели своей безалаберностью и пофигизмом к работе», «Так-то @fkirkorov прав, если номер не готов, шоу не начнется, он перфекционист», «Все окей – нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтоб все к делу относились ответственно, а не тяп ляп. Молодец».

Нашлись и те, кто высказал возмущение по поводу поведения певца: «Конечно, «молодец» культура аж прёт, слов цензурных не хватает, главное он же и такие как он задают тон, и вот уже это становится нормальным» (авторская пунктуация сохранена – прим. ред.).

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 29.08.19

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