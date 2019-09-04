Пластика изменила Микки Рурка до неузнаваемости

Поклонники не узнали Микки Рурка, который вновь подправил внешность с помощью пластической операции. В соцсетях пользователи умоляют актера остановиться и больше не прибегать к услугам хирургов.

Рурк показался в британском телешоу Good Morning Britain. 66-летний актер сидел на диване в ковбойской шляпе с маленькой собачкой на руках. Рурк рассказывал о съемках фильма «Рестлер» и работе над триллером «Ночной перенос», пишет The Sun.

Однако аудиторию больше заинтересовали не подробности съемочного процесса, а внешность актера. Судя по отзывам в соцсетях, многие были шокированы изменениями. Некоторые даже усомнились, что на экране действительно был Микки Рурк, и сравнили его с престарелой тетушкой.

Поклонники просят кумира остановиться и больше не менять свое лицо, в котором осталось очень мало от прежнего Микки. Пользователи просят хирурга образумить актера и больше не перекраивать внешность.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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