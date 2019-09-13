Собчак и Богомолов расписались во Дворце бракосочетаний и легли в катафалк (ФОТО, ВИДЕО)

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов официально заключили брак в пятницу, 13 сентября. Пара расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний в Москве. К важному событию в своей жизни они подошли с юмором. Новоявленные муж и жена эпатировали гостей и многочисленных журналистов, прибыв к ЗАГСу на черном катафалке.

На автомобиле, салон которого был отделан красной тканью, написано красными буквами «Пока смерть не разлучит нас».

На саркастичные вопросы репортеров о поездке на кладбище пара отвечала улыбками.

Судя по фото в соцсетях, от Дворца бракосочетаний катафалк отъехал с открытым багажником, в котором, на месте, где обычно стоит гроб с покойником, лежали Собчак и Богомолов.

Возможно, на «труповозке» пара направится и на венчание. Ранее Собчак говорила, что ей нравится эта «очень красивая традиция», отмечая: «Когда еще зайдешь в церковь в короне».

В сам день свадьбы журналистка выложила в своем инстаграме фото в свадебном платье с кружевами и со шлейфом, но со спины. «Мне кажется, я готова к главному Дню», – подписала снимок Собчак.

Позднее телеведущая опубликовала фото с обручальными кольцами на руках. «Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили ))", – написала Собчак.

Свадьба, по одним данным, пройдет в «Петровском пассаже». По другим сведениям, банкет состоится на территории Музея Москвы на Зубовском бульваре, пишет teleprogramma.pro. Торжественный зал оформили в готическом стиле. На столах скатерти бардового цвета и черная посуда. СМИ сообщали, что торжество обойдет паре как минимум в 16 млн рублей. Молодожены пригласили на свадьбу несколько сотен человек, среди них множество медийных персон.

Накануне свадьбы пара опубликовала список желаемых подарков и предостерегла гостей от перевода денег в помощь старикам и животным.

В начале марта Собчак сообщила о прекращении отношений с актером Максимом Виторганом, отметив, что они давно живут отдельно. Незадолго до этого Виторган избил Богомолова. В июне пара оформила развод. У экс-супругов есть двухлетний сын.

В августе появились слухи, что телеведущая ждет ребенка от режиссера, однако Собачак это опровергла.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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