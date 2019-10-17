Сына голливудского актера застрелили после убийства матери

В доме американского актера Рона Эли произошла трагедия. Его сын зарезал собственную мать и был застрелен полицейскими. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Барбара.

Убийство произошло после семейной ссоры. 30-летний Кэмерон зарезал свою мать Валерии. При этом Рон Эли находился в доме, но он не пострадал.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили тело женщины с многочисленными колотыми ранениями. Неподалеку от дома нашли Кэмерона, он оказал сопротивление стражам порядка. Помощники шерифа застрелили убийцу.

Представители шерифа утверждают, что у них не было выбора, так как мужчина представлял угрозу.

Санта-Барбара, Служба информации РИА «Новый День»

Санта-Барбара. Другие новости 16.10.19

Украина ввела пункты о Крыме и России в национальный отбор на Евровидение. / Актриса из сериала «Солдаты» обворовывала посетителей фитнес-центра. / Элтон Джон заявил о психическом заболевании Майкла Джексона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»