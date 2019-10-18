Жительница Уганды устала рожать после 44 детей

Жительница Уганды признана самой многодетной матерью на Земле. Женщина к 36 годам родила 44 детей.

Мариам Набатанзи вышла замуж в 12 лет, через год у нее появились первые близнецы, пишет Mirror. Все беременности были многоплодные, после первенцев женщина пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверых младенцев.

По словам врачей, у Мариам редкий случай генетической предрасположенности к гиперовуляции. У нее всегда созревает несколько яйцеклеток за цикл. При этом противозачаточные средства не помогают. По просьбе пациентки медики сделали ей операцию по перевязке маточных труб.

Женщина пожаловалась на очень тяжелую жизнь, ей приходится много работать, чтобы прокормить всех своих детей. Кроме того, муж Мариам ушел от нее после последних родов, которые закончились смертью одного из близнецов три года назад. В результате матери приходится одной воспитывать своих детей.

Кампала, Служба информации РИА «Новый День»

Кампала. Другие новости 17.10.19

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