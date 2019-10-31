Гошу Куценко ищут налоговики за миллионный долг

Столичные налоговики разыскивают актера Гошу Куценко. Артист задолжал больше 1 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его сведениям, Куценко до сих пор не выплатил 693 тысячи рублей, которые налоговая служба насчитала ему в 2015 году. В октябре текущего года к этой внушительной сумме прибавились 439 тысяч рублей – за квартиру в Черемушках и люксовый автомобиль Morgan Aero, из которых 136 тысяч рублей налоговики направили в службу судебных приставов для взыскания.

Комментариев от налоговой службы и самого актера пока не поступало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

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