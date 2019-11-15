Соцсети похоронили главного качка Голливуда

Интернет-тролли «похоронили» американского актера Дуэйна Джонсона, известного по прозвищу Скала. Известие о трагической гибели звезды разлетелось по соцсетям.

Сообщение о смерти актера якобы выпустил новостной портал BBC News. Отмечалось, что Джонсон погиб во время выполнения рискованного трюка. Ссылка в новости вела на фейковую страницу.

Поклонники актера стали активно делиться трагическим известием в соцсетях и выражать соболезнования близким Джонсона.

Стоит отметить, что Скалу «хоронят» не первый раз. Новости о его смерти появлялись в 2011 и 2014 годах.

Сам Джонсон не комментировал сообщение о своей гибели несмотря на то, что он активно пользуется соцсетями. На своей странице в Instagram он регулярно выкладывает видео с тренировок, а также промоутирует киноленты, в которых снимается.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 15.11.19

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